Roma, per Spinazzola fastidio al flessore sinistro. La squadra rimarrà in Olanda stanotte

Per Leonardo Spinazzola un fastidio al flessore sinistro questa sera, nella gara vinta dalla Roma in rimonta sull'Ajax: non è una buona notizia per Fonseca, che ha già tantissime assenze e potrebbe dover rinunciare anche al nazionale azzurro. Domani tutti gli accertamento del caso, probabilmente già in Olanda. La Roma resterà a dormire nei Paesi Bassi infatti: la squadra farà la prima seduta di scarico ad Amsterdam e poi rientrerà nella Capitale nel primo pomeriggio. Scelta dettata da fatto che ci saranno meno di 72 ore per preparare la gara di domenica, in programma alle 18.