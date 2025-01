Focus TMW Roma, piazzare Hermoso e Shomurodov le priorità. Poi i loro sostituti, piace Lucca

vedi letture

La Roma ha due priorità per questi ultimi otto giorni di mercato. Perché Mario Hermoso ed Eldor Shomurodov sono pronti a salutare la Capitale, con due ingressi che ne andranno a prendere (eventualmente) il posto. Per il primo c'è l'interesse, forte, del Bayer Leverkusen. Dopo alcuni mesi di amore mai sbocciato, ecco che Hermoso può salutare, anche se il contratto è maxi con un triennale da 3,5 milioni di euro più bonus (corposi e facili da raggiungere), dunque servirà comunque uno sforzo da parte dei rossoneri. Da capire anche la formula del trasferimento, anche se sarà comunque una plusvalenza per i giallorossi, visto che è arrivato a parametro zero.

Shomurodov invece è concatenato dalla situazione di Pojhanpalo. Perché se il bomber del Venezia dovesse salutare in direzione Torino, ecco che l'uzbeko è la prima scelta per sostituirlo. Anche perché possibile in prestito e non a titolo definitivo, togliendo un problema economico ai veneti, situazione che attualmente è una necessità.

Poi i sostituti. Per l'attacco piace Lucca, ma l'attaccante costa moltissimo - intorno ai 25 milioni - e non c'è l'intenzione di cederlo in questa sessione di mercato. Servirebbe davvero uno sforzo importante. Invece per la retroguardia ci sono diversi nomi, Mika Marmol del Las Palmas e Marco Di Cesare del Racing de Avellaneda.