Roma, Pinto: "Si parla troppo di mercato. Contano anche le altre aree e stiamo lavorando bene"

Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato a Sky Sport anche del mercato dei giallorossi: "Zakaria e Dalot? Non mi piace parlare di giocatori di altri club, l'unica volta che ho parlato di Vina poi ho perso 10 giorni in più per prenderlo. Il calciomercato qui deve restare sostenibile, poi vogliamo comunque migliorare la squadra. In Italia si parla sempre di mercato ma per vincere servono anche le aree del club, non conta solo il mercato. Quello che stiamo facendo a Trigoria è molto importante per il futuro della Roma".