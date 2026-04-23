Roma-Ranieri, l'addio può arrivare con la risoluzione consensuale. Come fu per Lina Souloukou
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Sono ore di attesa in casa Roma. In arrivo c'è infatti il comunicato con cui il club e Ranieri ufficializzeranno la separazione. In questo senso, Sky Sport ipotizza anche che tipo di addio sarà quello tra l'ex allenatore - ad oggi senior advisor con un contratto fino al 2027 - e il club giallorosso.
Più che un licenziamento, è possibile che la formula scelta sia quella della risoluzione consensuale, come è già stato nel settembre 2024 con Lina Souloukou. L’ex ad - ricorda sempre Sky Sport - se ne andò dopo l’esonero di De Rossi, considerato dai proprietari sbagliato per tempistica e non solo. E la formula usata fu quella appunto della risoluzione consensuale.
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