Roma, futuro in Belgio per Salah-Eddine? Ha rifiutato l'Olympiacos, ora c'è un altro club

Il Royal Antwerp ha presentato un'offerta alla Roma per Anass Salah-Eddine: il marocchino valuta il trasferimento in Belgio.

Anass Salah-Eddine è sempre più vicino a lasciare la Roma, ma il suo futuro non sarà in Grecia. Secondo quanto riferisce AfricaFoot, il terzino marocchino è finito nel mirino del Royal Antwerp, che avrebbe già presentato un'offerta concreta ai giallorossi sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il difensore, dopo aver rifiutato la destinazione Olympiacos nonostante l'accordo tra i due club fosse ormai definito, starebbe valutando con attenzione la proposta proveniente dal Belgio.

Gasperini non punta su Salah-Eddine

L'uscita del classe 2002 rappresenta una certezza per la Roma. Gian Piero Gasperini ha infatti escluso il giocatore dai piani tecnici per la prossima stagione, spingendo la dirigenza a trovare una soluzione già nelle prossime settimane. Salah-Eddine, dal canto suo, vorrebbe proseguire la carriera in un campionato competitivo per conservare il posto nella nazionale marocchina.

Non solo il Belgio: resta viva anche la pista Eredivisie

Oltre al Royal Antwerp, la situazione del laterale continua a essere monitorata anche da diversi club dell'Eredivisie, interessati a riportarlo in Olanda dopo la sua esperienza nel campionato olandese. Intanto i contatti tra la Roma e il club belga proseguono per cercare di definire tutti i dettagli dell'operazione.