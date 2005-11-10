TMW Roma, scelta la sede della seconda parte del ritiro estivo: i giallorossi andranno in Galles

La Roma si appresta a programmare il futuro e lo farà ovviamente insieme a Gian Piero Gasperini. Da tempo ormai la dirigenza e lo staff tecnico stanno dialogando per cercare di sfruttare al massimo la preparazione estiva e svolgerne una parte nel centro sportivo Fulvio Bernardini a Trigoria e una parte all'estero. Nella Capitale i giocatori si ritroveranno il 13 luglio, mentre è ancora da decidere nel dettaglio quando invece si recheranno altrove.

Secondo quanto appreso da TuttoMercatoWeb.com, il ritiro proseguirà in Galles tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto, quando la Roma soggiornerà a Cardiff nel centro sportivo della Nazionale di rugby, una delle strutture più all'avanguardia a livello internazionali. Sicuramente verranno programmate anche delle amichevoli per mettere minuti nelle gambe dei calciatori prima dell'inizio della stagione.