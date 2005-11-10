Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Roma, scelta la sede della seconda parte del ritiro estivo: i giallorossi andranno in Galles

Roma, scelta la sede della seconda parte del ritiro estivo: i giallorossi andranno in GallesTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
autore
Alessio Del Lungo
Oggi alle 16:30Serie A

La Roma si appresta a programmare il futuro e lo farà ovviamente insieme a Gian Piero Gasperini. Da tempo ormai la dirigenza e lo staff tecnico stanno dialogando per cercare di sfruttare al massimo la preparazione estiva e svolgerne una parte nel centro sportivo Fulvio Bernardini a Trigoria e una parte all'estero. Nella Capitale i giocatori si ritroveranno il 13 luglio, mentre è ancora da decidere nel dettaglio quando invece si recheranno altrove.

Secondo quanto appreso da TuttoMercatoWeb.com, il ritiro proseguirà in Galles tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto, quando la Roma soggiornerà a Cardiff nel centro sportivo della Nazionale di rugby, una delle strutture più all'avanguardia a livello internazionali. Sicuramente verranno programmate anche delle amichevoli per mettere minuti nelle gambe dei calciatori prima dell'inizio della stagione.

Articoli correlati
Delio Rossi e la lazialità di Di Canio: "Impostai un esercizio con coni gialli e... Delio Rossi e la lazialità di Di Canio: "Impostai un esercizio con coni gialli e rossi: si rifiutò"
Roma, per Rensch possibile addio. L'olandese vorrebbe più spazio Roma, per Rensch possibile addio. L'olandese vorrebbe più spazio
Roma, Gasperini ha un piano tenersi stretto Konè. Cedere Soulè entro il 30 giugno... Roma, Gasperini ha un piano tenersi stretto Konè. Cedere Soulè entro il 30 giugno
Altre notizie Serie A
Fiorentina, per Martinelli nuova possibile avventura in Serie B: c'è anche l'Avellino... Fiorentina, per Martinelli nuova possibile avventura in Serie B: c'è anche l'Avellino
Juventus, nuovi contatti per Kolo Muani: stavolta il giocatore apre, la situazione... Juventus, nuovi contatti per Kolo Muani: stavolta il giocatore apre, la situazione
Rangnick interessato al Milan: cosa cambia rispetto a quando disse no al Bayern Rangnick interessato al Milan: cosa cambia rispetto a quando disse no al Bayern
La Lazio smentisce l'offerta americana, niente Fenerbahce per Leao: le top news delle... La Lazio smentisce l'offerta americana, niente Fenerbahce per Leao: le top news delle 22
Chi andrà in Liga dopo Racing e Deportivo? Si completano i playoff: ecco le 4 squadre... Chi andrà in Liga dopo Racing e Deportivo? Si completano i playoff: ecco le 4 squadre partecipanti
Tonali è a Torino: l'ex Milan alla Inalpi Arena per assistere a WWE Clash in Italy... Tonali è a Torino: l'ex Milan alla Inalpi Arena per assistere a WWE Clash in Italy
Delio Rossi e la lazialità di Di Canio: "Impostai un esercizio con coni gialli e... Delio Rossi e la lazialità di Di Canio: "Impostai un esercizio con coni gialli e rossi: si rifiutò"
Pellegatti durissimo: "I quattro anni più brutti, tristi, incredibili, inspiegabili... Pellegatti durissimo: "I quattro anni più brutti, tristi, incredibili, inspiegabili della storia del Milan"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Allegri al Napoli una scelta poco coraggiosa di DeLa. Spalletti accetterà di restare con il fantasma di Conte sulle spalle? Mai ridarei la Nazionale a Mancini
Primo piano
Immagine top news n.0 Leao-Milan, è finita? Quando Allegri disse: "Non ha mai avuto continuità di prestazioni"
Immagine top news n.1 Da Leao e Vlahovic e Lukaku: cinque attaccanti pronti a infiammare il mercato in Serie A
Immagine top news n.2 Safi: "Ho incontrato Leao, ma dopo 10' ho capito che non sarà il bomber del Fenerbahce"
Immagine top news n.3 Scontro Milan-Allegri: contestate le modalità dell'esonero. E c'è anche il tema buonuscita
Immagine top news n.4 Ederson lascia l'Atalanta per il Manchester United, ci siamo. Le cifre del trasferimento
Immagine top news n.5 Pulisic: "Milan, non cerco di dare colpe. Potevo fare molto meglio, ma tengo la testa alta"
Immagine top news n.6 Inter, pronti i rinnovi di Ausilio e Baccin: i due dirigenti vicini alla firma fino al 2029
Immagine top news n.7 Il PSG vince di nuovo la Champions: l'albo d'oro. E in Supercoppa sfiderà l'Aston Villa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come può giocare la Lazio con Gattuso e cosa serve sul mercato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi sono i gioielli che potrebbero lasciare l'Udinese in estate
Immagine news podcast n.2 I big blindati, i sacrifici sul bilancio e gli obiettivi: cosa farà la Roma in estate
Immagine news podcast n.3 Allegri-Napoli, com'è andata davvero e i retroscena su Italiano: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 "Non sarà rivoluzione". Ecco quali saranno le prime mosse mercato dell'Inter
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Allegri, ma meritava davvero la panchina del Napoli? Il parere degli opinionisti di TMW
Immagine news Altre Notizie n.2 Milan, Massimo Orlando: "Italiano lo vedo pronto per questa sfida"
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli, Braglia: "Allegri non si è modernizzato ma lo vedi adatto a quel club"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, nuovi contatti per Kolo Muani: stavolta il giocatore apre, la situazione
Immagine news Serie A n.2 Rangnick interessato al Milan: cosa cambia rispetto a quando disse no al Bayern
Immagine news Serie A n.3 La Lazio smentisce l'offerta americana, niente Fenerbahce per Leao: le top news delle 22
Immagine news Serie A n.4 Chi andrà in Liga dopo Racing e Deportivo? Si completano i playoff: ecco le 4 squadre partecipanti
Immagine news Serie A n.5 Tonali è a Torino: l'ex Milan alla Inalpi Arena per assistere a WWE Clash in Italy
Immagine news Serie A n.6 Delio Rossi e la lazialità di Di Canio: "Impostai un esercizio con coni gialli e rossi: si rifiutò"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, l'ex Piccini sull'esonero di Mancini: "Forse un giorno faranno una scelta giusta"
Immagine news Serie B n.2 Calabro lascia la Carrarese: futuro diviso tra Padova e Cremonese
Immagine news Serie B n.3 Arezzo, mercato già in movimento in vista della B: idee per porta e attacco
Immagine news Serie B n.4 Bari, niente da fare per Dorval: Petkovic non lo ha incluso nella lista per i Mondiali dell'Algeria
Immagine news Serie B n.5 Pisa, continua la ricerca del nuovo allenatore: Baroni in risalita, Bianco resta in corsa
Immagine news Serie B n.6 Salernitana, Achik: "Un orgoglio indossare questa maglia, emozioni indimenticabili"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sambenedettese, idea Di Massimo per il ritorno: contatti in corso
Immagine news Serie C n.2 Casertana, priorità al rinnovo di Llano: il jolly argentino resta al centro del progetto
Immagine news Serie C n.3 Reggiana, Bernardi in pole per il ruolo di ds: si chiude il nuovo assetto dirigenziale
Immagine news Serie C n.4 Ascoli. finale playoff insidiosa: la vittoria in trasferta manca da aprile
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Ferrari saluta la stagione: "Ci riproveremo insieme"
Immagine news Serie C n.6 Juventus Ng, Puczka carica l’Austria U21: "Atmosfera fantastica e obiettivo Europeo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto PSG-Arsenal
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico PSG-Arsenal, tutto in una notte: chi vincerà la Champions League?
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Crystal Palace-Rayo Vallecano
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Girelli giura amore alla Juventus: "È e sarà sempre il mio primo grande amore"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Soncin: “Vogliamo il Mondiale. Qui alleno nel posto più bello del mondo”
Immagine news Calcio femminile n.3 La panchina della Juve potrebbe parlare spagnolo: contatti con Tomé per il dopo Canzi
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, le date della stagione 26/27: via a fine settembre. Confermata la Women's Cup
Immagine news Calcio femminile n.5 La Ternana riparte dalle certezze: Schroffenegger ha firmato un triennale con le umbre
Immagine news Calcio femminile n.6 Un poker di titoli per dire addio. Dopo Putellas altre tre stelle diranno addio al Barcellona
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Diego Maradona e quell'intervista che non è mai andata in onda Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa ricorderemo della (drammatica) stagione 2025/26 del calcio italiano?