Milan, Pavlovic tra le poche note positive della stagione. Ma la Premier spinge per scipparlo

Tra le poche note positive dell’ultima stagione del Milan c’è sicuramente Strahinja Pavlovic. Insieme a Maignan, Modric e Rabiot, il difensore serbo è stato uno dei giocatori che meglio hanno interpretato un’annata complicata, riuscendo a distinguersi anche nei momenti più difficili della squadra. La sua crescita è stata evidente nel corso dei mesi, al punto da essere probabilmente il calciatore che ha compiuto i maggiori progressi rispetto all’inizio della stagione.

Per questo motivo il Milan considera il centrale serbo uno degli elementi da cui ripartire in vista del futuro. La società non ha alcuna intenzione di privarsene e lo ritiene una pedina importante per il prossimo progetto tecnico. Tuttavia, il mercato potrebbe comunque rappresentare una variabile da tenere in considerazione.

Diversi club di Premier League continuano a monitorare il giocatore con interesse. Pavlovic gode infatti di grande considerazione in Inghilterra e, qualora dovesse arrivare un’offerta particolarmente importante dal punto di vista economico, il Milan sarebbe chiamato a fare valutazioni approfondite prima di prendere una decisione definitiva.