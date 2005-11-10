Tacchinardi e le mosse della Juve: "Ok gli sforzi per rinnovare Yildiz, ma Locatelli e McKennie..."

Ospite di Sport Mediaset, live in una puntata speciale dalle spiagge di Riccione, Alessio Tacchinardi ha parlato della situazione di casa Juventus in seguito alla mancata qualificazione in Champions League. Queste le sue parole: "Questa società tornerà grande, ve lo posso mettere per iscritto. Non mi sembra spezzata come leggo dai giornali - ha assicurato l'ex bianconero -, pochi giorni fa sono stato alla Continassa per i 30 anni dall'ultima Champions League e ho visto un ambiente unito e volenteroso di ripartire".

E ancora: "Ho visto John Elkann determinato. Sicuramente hanno fatto degli errori, ma come dico sempre io chi fa può sbagliare. Ma ho percepito che c'è tanta voglia di tornare ad essere protagonisti, anche se il percorso non sarà semplice"

L'ex centrocampista bianconero è chiaro anche sulla rosa: "Giusto ripartire da Spalletti e Yildiz, mentre sui rinnovi di Locatelli e McKennie… forse avrei aspettato un po' di più. Non voglio fare i conti in tasca a nessuno, ma capisco fare uno sforzo per Yildiz, mentre per altri avrei valutato in modo diverso. Ok la permanenza, ma forse con altri termini".