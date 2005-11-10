La Roma fa sul serio per Summerville: primo incontro con gli agenti e passi avanti

La Roma prosegue con decisione il lavoro sul mercato e continua a monitorare con grande attenzione Crysencio Summerville, esterno offensivo di proprietà del West Ham, considerato uno dei profili più interessanti per rinforzare il reparto avanzato.

Nelle ultime ore, riporta Gianluca Di Marzio, è andato in scena un incontro giudicato positivo tra i dirigenti romanisti e gli agenti del calciatore olandese. Un faccia a faccia che rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia del club capitolino, deciso a verificare la concreta possibilità di arrivare all'esterno classe 2001. In questa fase, il ruolo dell'entourage potrebbe rivelarsi determinante per l'evoluzione dell'operazione.

L'obiettivo degli agenti sarà infatti quello di avviare un dialogo con il West Ham per capire i margini di una possibile trattativa. La Roma, dal canto suo, punta a trovare una formula che renda l'affare economicamente sostenibile, soprattutto per quanto riguarda la valutazione del cartellino, ritenuta al momento il principale ostacolo al buon esito della negoziazione. Summerville resta un nome molto gradito alla dirigenza giallorossa, che ne apprezza qualità tecniche, velocità e capacità di saltare l'uomo. L'esterno arriva inoltre dal Mondiale disputato con la nazionale olandese, nel quale ha confermato il proprio valore mettendo insieme numeri di rilievo: due reti e due assist in quattro presenze.

Al momento non è ancora stata avviata una trattativa ufficiale tra i due club, ma i contatti con l'entourage del giocatore testimoniano la volontà della Roma di approfondire il dossier e valutare se esistano le condizioni per trasformare l'interesse in una vera operazione di mercato.