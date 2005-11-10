E se Pavard restasse all'Inter? Dipende dal gruppo... e dal mercato: la situazione

Il centrale francese è rientrato dal prestito al Marsiglia e dopo le difficoltà avute in alcune trattative il club si trova a riflettere sul suo futuro

E se alla fine Benjamin Pavard restasse all'Inter? Il difensore francese si è separato dai nerazzurri un anno fa di questi tempi, andando al Marsiglia in prestito con diritto di riscatto. All'epoca, nonostante la formula incerta sul futuro per l'affare con il club transalpino, sembrava che quello fra Pavard e l'Inter fosse comunque un addio definitivo.

Pavard può restare all'Inter?

Al rientro dalle vacanze però il diretto interessato ha dichiarato: "Se resto? Vediamo se mi vogliono". Insomma, una apertura da parte sua, o almeno una non chiusura. Così come quella del tecnico Cristian Chivu, che ha detto di doverlo valutare. Ma Pavard può davvero rimanere all'Inter? E, nel caso, da cosa dipende la decisione sul suo futuro?

Le riflessioni dell'Inter su Pavard

Probabile che la cosa debba essere valutata innanzitutto all'interno del gruppo squadra. Dopo l'ultimo Mondiale per Club evidentemente una rottura di qualche tipo c'è stata fra compagni di squadra e dunque bisognerà capire come la prenderebbe il gruppo, oltre che lo stesso allenatore. Certo è che le difficoltà avute in alcune trattative recenti, come quella per arrivare a Trevoh Chalobah del Chelsea, fanno riflettere la società. Prima di privarsi a cuor leggero di un giocatore comunque di un certo livello e già in casa dunque, saranno fatte le valutazioni del caso.