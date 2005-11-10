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La Carrarese dice addio a Scheffer Bracco: cessione a titolo definitivo al Pineto
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Il club apuano ha annunciato il trasferimento a titolo definitivo di Mateo Scheffer Bracco al Pineto, salutando il giocatore e ringraziandolo per la dedizione e la professionalità dimostrate durante la sua esperienza in gialloblù.
La Carrarese saluta Mateo Scheffer Bracco. Il club apuano ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo del calciatore al Pineto, ringraziandolo per l'impegno e la professionalità dimostrati durante gli anni trascorsi in gialloblù.
Calciomercato Carrarese, Scheffer Bracco passa a titolo definitivo al Pineto
Carrarese Calcio 1908 comunica la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mateo Scheffer Bracco alla Società Pineto Calcio.
Il club apuano coglie l'occasione per ringraziare il ragazzo per la dedizione e la professionalità espressa in questi anni trascorsi insieme.
In bocca al lupo, Mateo!
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