Roma, Smalling: "Abbiamo dato tutto. Vedere la festa degli altri ci resterà dentro per tanto tempo"

vedi letture

Il difensore della Roma, Chris Smalling, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Siviglia in finale di Europa League: "È una grande delusione, quando si arriva ai rigori è davvero dura perdere. Abbiamo dato tutto in campo, i rigori sono una lotteria, chi ha battuto è stato bravo a farsi avanti. Avete visto la nostra tristezza, abbiamo lottato tantissimo per arrivare in finale e vedere la festa degli altri ci resterà dentro per tanto tempo".

Le parole di Mourinho alla squadra?

"È stato molto fieri di noi, sa che abbiamo dato tutto in campo e ci ha detto che dobbiamo restare insieme anche dopo la sconfitta".