Roma, speranza Fonseca: "Il campionato non è chiuso. E non abbiamo perso l'identità"

Che squadra dobbiamo aspettarci ora? Nella conferenza stampa di vigilia di Roma-Atalanta, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha risposto anche a questa domanda: "Una Roma motivata, il campionato non è chiuso. Ora dobbiamo pensare alla gara con l'Atalanta sapendo che non abbiamo giocato come dobbiamo ultimamente. Non abbiamo perso l'identità".

