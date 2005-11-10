Ufficiale Dopo la Roma e un anno di stop, Falsini è il nuovo allenatore del Como Primavera

Il tecnico, che nella società giallorossa era arrivato fino alla squadra Primavera, era fermo da un anno. Roberts: "È la persona ideale".

Gianluca Falsini è il nuovo allenatore del Como Primavera. La notizia è ufficiale e l'hanno comunicata direttamente dal club lariano con un comunicato che ne decreta la nomina, che arriva dopo un anno di riposo a seguito di una lunga trafila da tecnico nelle giovanili della Roma, in cui è arrivato fino alla Primavera.

Il comunicato

Si legge nella nota ufficiale: "Il Como 1907 è lieto di annunciare l'ingaggio di Gianluca Falsini come allenatore del Como 1907 Primavera. Falsini si unisce al club Biancoblù dopo un'esperienza di successo nel Settore Giovanile della Roma, contesto nel quale si è messo in mostra come uno dei migliori tecnici italiani a livello giovanile. Alla Roma ha allenato le squadre Under 16, Under 17 e Primavera, vincendo due campionati Under 16 e un campionato Under 17, sviluppando con costanza talenti. Il suo percorso da allenatore comprende anche ruoli nei Settori Giovanili di Hellas Verona, Siena, Empoli e Reggina, a certificare la sua esperienza nel lavorare con giovani talenti in alcuni dei migliori Settori Giovanili d'Italia. Falsini approda al Como 1907 alle porte di una stagione storica, con la formazione Primavera che si prepara per la prima volta nella sua storia ad una stagione in Primavera 1 e UEFA Youth League. Il suo arrivo certifica la volontà del club di avere un'identità calcistica condivisa, con uno stile di gioco e una filosofia nello sviluppo dei giocatori uguale per tutte le formazioni Biancoblu".

Le parole di Roberts

In conclusione vengono riportate anche alcune dichiarazioni di Osian Roberts, Head of Development del Como: "Siamo felici di accogliere Gianluca a Como. Dopo le prime riunioni era chiaro che lui condividesse la nostra visione nello sviluppo dei giocatori, costruendo squadre che giocano con coraggio, intelligenza e personalità. In preparazione alla nostra prima stagione in Primavera 1 e UEFA Youth League, crediamo che Gianluca sia la persona ideale per guidare questo nuovo entusiasmante capitolo. La sua esperienza, i suoi valori e la sua leadership calzano perfettamente la cultura che stiamo costruendo al Como 1907".