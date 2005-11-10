Ufficiale Pianese, dalla Sampdoria arriva Casalino. Approda in bianconero in prestito

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Pianese comunica "di aver raggiunto un accordo con l’U.C. Sampdoria per l’acquisizione a titolo temporaneo del centrocampista Tommaso Casalino. Nato a Genova il 31 luglio 2007, Casalino è cresciuto nel settore giovanile blucerchiato, vestendo le maglie dell’Under 16, dell’Under 17, dell’Under 18 e della Primavera. Nella stagione 2024/25, con la Sampdoria Primavera impegnata nel campionato Primavera 1, ha collezionato 33 presenze complessive tra campionato, Coppa Italia e Viareggio Cup, mettendo a segno una rete e fornendo un assist. Nell’ultima stagione è stato aggregato alla prima squadra in Serie B, facendo il proprio esordio nel calcio professionistico e raccogliendo quattro presenze. Parallelamente ha continuato a giocare con la Primavera blucerchiata, realizzando tre gol e due assist.

La Pianese dà il più caloroso benvenuto a Tommaso Casalino e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni".

Queste, le sue prime parole da zebretta: "Le prime sensazioni sono davvero positive. Sono molto entusiasta di iniziare questa nuova avventura in vista della stagione che ci aspetta. Non vedo l’ora di scendere in campo e mettermi a disposizione della squadra. Ho grandi aspettative e tanta voglia di dimostrare il mio valore. Darò il massimo ogni giorno, lavorando con impegno e sacrificio, per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati”.