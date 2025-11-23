Verona-Parma, il doppio ex Falsini: "Importante non perdere, vedo meglio gli emiliani"

Gianluca Falsini, ex difensore che in carriera ha vestito tra le altre le maglie di Verona e Parma, ha parlato del match di oggi tra le due sue e squadre in un'intervista a Cronaca di Verona: "Difficile decidere da che parte stare. A Verona ho passato due anni meravigliosi e poi sono tornato a Parma, dopo il prestito all'Hellas. A Parma sono cresciuto e tornare è stato per me motivo di orgoglio.

Riguardo alla sfida - prosegue Falsini - l'importante è non perdere. Il Parma mi sembra un pelino avvantaggiato. Il Verona deve fare i conti con l'assenza di Serdar. Finora ha fatto vedere buone cose. Deve proseguire su questa strada perché quest'anno quando ha abbandonato il proprio modo di giocare sono arrivate cattive prestazioni, in alcuni casi accompagnate anche da brutte sconfitte".