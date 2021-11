Roma, torna in auge l'ipotesi Herrera per il centrocampo. Può lasciare Madrid

Tra le idee per i rinforzi per la Roma del prossimo gennaio, torna un nome già accostato a più riprese alla squadra capitolina. Il club sta cercando un centrocampista sotto esplicita richiesta di Mourinho e tra le ipotesi dell'ultim'ora è tornata anche la pista che porta ad Hector Herrera: ai margini all'Atletico Madrid, e in scadenza di contratto, potrebbe arrivare con un indennizzo minimo, scrive Leggo.