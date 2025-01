Ufficiale Hector Herrera trova squadra e torna a casa: il messicano ha firmato col Toluca

L'avventura di Hector Herrera con Houston Dynamo era terminata nel peggiore dei modi lo scorso 8 novembre. Un'esperienza non proprio esaltante per il centrocampista messicano, chiusa anche con un episodio che lo ha visto protagonista in negativo (sputo verso l'arbitro nella sfida dei playoff contro Seattle e inevitabile espulsione).

Il club texano aveva così deciso di non esercitare l'opzione di rinnovo e l'ex giocatore di Atletico Madrid e Porto era rimasto svincolato. La "disoccupazione" non è però durata a lungo, visto che tre giorni fa è stato ingaggiato dal Toluca, tornando così in patria dopo oltre 11 anni.