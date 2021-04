Roma tutta in difesa contro l'Ajax? Fonseca: "Era una strategia. Ma non è la nostra identità..."

Contro l'Ajax grande prova difensiva. Cosa manca ora per una sintesi tra calcio spettacolo e attenzione difensiva? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Paulo Fonseca, allenatore della Roma che alla vigilia della sfida contro il Torino - gara valida per la 31esima giornata di Serie A - ha risposto così. "In ogni gara abbiamo una strategia. Durante tutta la stagione tutti hanno detto che la Roma era la squadra che giocava meglio dal punto di vista offensivo, ma contro l'Ajax abbiamo preparato una strategia diversa, soprattutto nel match di ritorno. Noi abbiamo la nostra identità, non è la strategia difensiva a caratterizzarci, ma quando ne abbiamo avuto bisogno l'abbiamo fatto, non è un problema".

