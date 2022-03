Roma, tutto da decifrare il futuro di Zaniolo, Cristante e Veretout. Mancini può rinnovare

Sette giocatori. Tanti sono gli elementi oggi nella rosa della Roma con i quali la dirigenza giallorossa avvierà le trattative per il rinnovi. Ma solo a fine stagione, quando il campionato sarà fermo e le possibili evoluzioni sia questo tema non avranno influssi sul campo con l’eccezione legata ad Henrikh Mkhitaryan, in scadenza nel prossimo giugno. Nel 2023, invece, scadranno gli accordi di Chris Smalling e Stephan El Shaarawy, mentre le altre quattro posizioni prese in esame sono sparpagliate nel corso dei prossimi anni.

Gianluca Mancini ha già rinnovato fino al 2026 alle medesime condizioni del precedente accordo, ma la dirigenza, spiega La Gazzetta dello Sport, è pronta a portare la scadenza 365 giorni più avanti. Tutte da scrivere, invece, le soluzioni per Nicolò Zaniolo, Bryan Cristante e Jordan Veretout, con il 22 giallorosso al centro totale dell’attenzione.