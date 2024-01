Roma, ultimi botti di mercato poi il futuro: Maurice del Rennes favorito per il dopo Pinto

La Roma in queste ultimissime ore di mercato proverà a chiudere con l'Empoli l'operazione legata all'arrivo di Tommaso Baldanzi e parallelamente definirà le ultime trattative in uscita: Andrea Belotti è oramai diretto verso la Fiorentina, Marash Kumbulla andrà al Sassuolo mentre su Zeki Celik c'è ancora una trattativa in piedi con i turchi del Galatasaray.

Poi, una volta chiuso il mercato, sarà tempo per pensare al futuro a cominciare dal direttore sportivo del dopo Tiago Pinto: il gm portoghese chiuderà il proprio incarico fra pochissimi giorni, nello specifico il 3 gennaio, con la Roma che si sta già guardando intorno per trovare un nuovo responsabile del mercato. L'incaricato di questa ricerca è Charles Gould, ovvero colui che già ai tempi scelse Tiago Pinto.

Per il Corriere dello Sport, il nome più caldo oggi è quello di Florian Maurice, ds che vedrà scadere il proprio contratto col Rennes al termine di questa stagione. La Roma ha avuto a che fare con lui la scorsa estate all'interno dell'operazione per il trasferimento in francia di Nemanja Matic. Le altre pista non sono ancora sfumate, come per esempio i nomi di Vivell, Mitchell e Neppe. Ma al momento quello del manager francese è il profilo nettamente avanti agli altri, secondo il quotidiano.