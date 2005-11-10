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Ufficiale

Il Nizza si separa da Florian Maurice: si chiude un ciclo complicato dopo due stagioni

Il Nizza si separa da Florian Maurice: si chiude un ciclo complicato dopo due stagioniTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Michele Pavese
autore
Michele Pavese
ieri alle 23:56Calcio estero

Il Nizza ha annunciato ufficialmente la fine del rapporto con Florian Maurice, che lascia così il ruolo di direttore sportivo dopo due stagioni alla guida dell’area tecnica del club. Una decisione maturata di comune accordo tra le parti e ormai nell’aria da diverso tempo, che segna la conclusione di un ciclo iniziato nell’estate 2024 per l'area gestionale del "Gym".

Nel comunicato ufficiale, il club della Costa Azzurra ha voluto sottolineare il contributo del dirigente francese durante il suo mandato, evidenziandone professionalità e impegno costante nel lavoro quotidiano al servizio del progetto sportivo. "Il Nizza e Florian Maurice hanno deciso di interrompere di comune accordo la loro collaborazione. Arrivato nell’estate 2024 come direttore sportivo, Maurice ha accompagnato il club per due stagioni, mettendo il proprio impegno al servizio del progetto del Gym", si legge nella nota diffusa dalla società.

Con questa separazione si apre ora una nuova fase per il club rossonero, che dovrà individuare un nuovo profilo per la direzione sportiva. Tra i nomi circolati negli ultimi mesi figurava anche quello di Grégory Lorenzi, ma il dirigente ha recentemente scelto il Marsiglia, rendendo quindi necessario per il Nizza esplorare ulteriori opzioni.

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