Roma, Villar: "Prima l'Europeo U21 con la Spagna poi penseremo a battere l'Ajax in Europa"

"Contro l'Italia sarà già come una finale e per me è una partita speciale". A parlare è il Nazionale U21 spagnolo Gonzalo Villar, non solo colonna della sua selezione, ma anche astro nascente della Roma di Fonseca: "Con i giallorossi siamo gli unici rimasti in Europa tra le squadre italiane e credo che questo venga poco considerato. Siamo ai quarti di Europa League e abbiamo una gran voglia di eliminare l'Ajax". In poco più di un anno è passato dalla B spagnola con l'Elche alla Roma: "Un anno speciale. Quando ho deciso di fare il salto mi sentivo preparato, pensavo di avere le qualità necessarie. Poi ho avuto la fortuna di arrivare in un club familiare in tutte le componenti e ogni cosa è stata più facile".