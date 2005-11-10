TMW La Roma vuole far cassa senza cedere i big. E per Salah-Eddine ora può chiedere di più

La Roma sta cercando di fare cassa entro il 30 giugno e prova a riuscirci senza cedere i big, che Gian Piero Gasperini, per sua stessa ammissione, vorrebbe trattenere tutti. La società giallorossa ha infatti già incassato 4,5 milioni di euro dall'Elche, che ha riscattato Buba Sangare, 3,5 milioni dal Lens, che ha fatto lo stesso con Saud Abdulhamid, e 2,8 milioni dal Basaksehir, che ha confermato Eldor Shomurodov, capocannoniere della Super Lig.

Il prossimo a partire sarà invece Tommaso Baldanzi, per il quale in queste ore sta andando avanti a oltranza la trattativa con il Genoa, che lo prenderà in prestito con obbligo di riscatto a 9,5 milioni di euro. Un tesoretto che ammonterebbe a 20,3 milioni di euro, più quelli che arriveranno dall'addio di Anass Salah-Eddine, che non andrà al PSV Eindhoven o almeno non lo farà per 8 milioni.

L'opzione per il riscatto scade domani e l'agente del calciatore non ha trovato l'accordo con gli olandesi, quindi adesso, viste le prestazioni in Champions e il Mondiale da disputare, la Roma può anche chiedere di più di quanto pattuito a chi vorrà prelevarlo. Nelle prossime settimane se ne saprà di più, ma per ora i giocatori più rappresentativi restano nella Capitale.