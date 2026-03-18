Live TMW Roma, Wesley: "Il rosso a Como? Non era fallo. Sono molto felice qui"

Domani alle ore 21.00, la Roma si giocherà l'accesso ai quarti di finale di Europa League contro il Bologna allo Stadio Olimpico. Alle 13.30 odierne, Wesley presenterà il match al fianco di Gian Piero Gasperini in conferenza stampa presso l'apposita sala del Centro Sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria. Diretta testuale a cura di TMW.

13.10 - A breve la conferenza stampa di Wesley.

13.46 - Inizia la conferenza stampa.

Come ti senti a essere già così importante per la Roma? Il tuo ambientamento?

"Sono felice, voglio continuare così. Ringrazio tutti, soprattutto il mister. Non mi sento Cafù, ma uno che può aiutare la squadra".

Sull'espulsione di Como?

"Non era fallo, ero consapevole di essere ammonito e non volevo il rosso. Ero di lato, mi appoggio perché mi stava cadendo sopra. Dopo, ero convinto di non aver fatto fallo, ma per altri sì. Un episodio decisivo, che ha cambiato la partita".

Come ti trovi con gli allenamenti di Gasperini e su cosa insiste con te?

"Il calcio italiano è diverso dal brasiliano, ma con concentrazione è difficile superarmi per gli altri, così come per me è più facile dribblarli. Il mister mi chiede di attaccare, non sbagliare passaggi e prendere le scelte giuste. Sto migliorando e giocare aiuta".

Quanto ti senti migliorato dalla gara di campionato? Ti trovi meglio a destra o sinistra?

"Ho un ricordo bellissimo, sono felice per l'esordio e il gol. Ho giocato a destra, poi mi sono spostato a sinistra: non ho preferenze. Sono migliorato nell'atteggiamento in campo, sto capendo sempre più il calcio italiano".

Cosa rappresenta per voi l'Europa League?

"Per me è un sogno giocare in Europa, ci teniamo molto. Le carriere si costruiscono in questi tornei, richiedono il 100% della concentrazione. Domani dobbiamo farci trovare pronti".

Il duello con Bernardeschi dell'andata? Pensi che sia uno dei migliori contro cui hai giocato?

"Mah, è molto forte, con caratteristiche di valore. Il duello è stato molto bello, anche se non ce ne sono stati tanti per come giochiamo noi. Di giocatori forti ne abbiamo incontrati, ma è molto bravo".

14.14 - Termina la conferenza stampa.