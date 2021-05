Roma, Zalewski: "La UEFA non ha assegnato il gol a me ma l'importante era la vittoria"

Nicola Zalewski ha parlato ai microfoni di Roma TV dopo il successo contro il Manchester United: "E' una bella serata, abbiamo portato a casa una vittoria. Purtroppo siamo stati condizionati dal risultato dell'andata e dai tanti infortuni. Però torniamo a casa con una buona partita e una vittoria

Cosa hai pensato al momento dei tuo ingresso?

"Ero emozionato, sapevo cosa fare e penso di aver dato tutto. Sono soddisfatto".

I compagni ti hanno aiutato molto.

"Ringrazio per questo i compagni, il mister per la fiducia che ha dimostrato nei miei confronti. I compagni ci hanno aiutato molto e penso che questo risultato e il gol è grazie a loro".

Una dedica per il gol?

"Una dedica particolare no. So che non hanno assegnato il gol ma l'importante era la vittoria".