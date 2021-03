"Ronaldo ha sofferto la sfida contro i portoghesi". Rivedi il commento di Capello sulla Juve

Fabio Capello, dagli studi di Sky Sport, è tornato a parlare della doppia sfida della Juventus contro il Porto che ha portato all'eliminazione dei bianconeri dalla Champions League: "Pirlo ha detto che 4 errori sono costati la qualificazione alla Juventus. Questa mania di uscire sempre dal basso porta molte volte gli avversari, soprattutto quelli come il Porto, veloci, attenti e svegli, a far commettere errori ai difensori. La Champions non può essere giocata con i calciatori rilassati, come sono sembrati i bianconeri all'andata. La Juve ha pagato gli errori fatti: quello di Demiral è imperdonabile, non doveva tentare l'anticipo, era completamente sbagliato. Ma il più grave di tutti è la barriera, è inaccettabile che chi va in barriera abbia paura del pallone e si giri. Come diceva Cruijff, quelli belli non vanno mai messi in barriera, hanno paura di rovinarsi la faccia. Ripeto, l'errore è imperdonabile ed è costato l'eliminazione. Poi c'è il capitolo Ronaldo: non è stato lui né all'andata né al ritorno. Può recriminare solo per il rigore non dato nel finale all'andata. Ieri ha sbagliato tanti controlli".

