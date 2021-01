Rovella alla Juventus, ci siamo: i dettagli di un trasferimento pronto per esser definito

Nicolò Rovella e la Juventus, ci siamo. Il trasferimento sta per essere definito, proprio in queste ore le parti stanno per chiudere il passaggio del centrocampista dal Genoa in bianconero. Prima il rinnovo formale col Grifone, poi il passaggio alla Juve per 10 milioni di euro. Resterà in prestito al Genoa a cui andranno anche Manolo Portanova ed Elia Petrelli. Trattativa ai dettagli, sono le ore della definizione.