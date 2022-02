Sabatini: "Mourinho è un teatrante di successo. Discutibile la scelta di portarlo alla Roma"

Walter Sabatini nel corso della lunga intervista rilasciata questa mattina al Corriere dello Sport ha parlato della sua esperienza alla Roma ma anche della stagione in corso dei giallorossi: "La Roma è stata l'esperienza più stremante in assoluto per me. È finita quando Pallotta ha nominato Baldini come consulente personale. Un direttore sportivo serio può accettare una cosa del genere? Era un bordello. Gli agenti non sapevano con chi parlare. Pallotta mi lasciò libero solo dopo aver concluso il mercato. Io con Mourinho alla Roma? Come può venirvi in mente? Lui è un teatrante di successo, io invece voglio fare calcio vero. Lui va bene per un certo tipo di squadra, un certo tipo di obiettivo. Sbagliato portarlo alla Roma? Io guardo ai risultati: i giocatori messi al rogo, declassificati. Mi pare tutto molto discutibile. Per la Roma è un'annata interlocutoria, ora che Mourinho ha capito l'ambiente e la città, proverà a fare meglio, ma non certo con giocatori come Oliveira".