Live TMW Saelemaekers: "C'è voglia di lavorare duro. Futuro? Non dipende da me"

La Roma si gioca il tutto per tutto contro il Braga in Europa League, con soli 6 punti in cinque gare. Alle 13, riflettori su Alexis Saelemaekers, protagonista della conferenza stampa a Trigoria, affiancato da Claudio Ranieri, per caricare l'ambiente e guidare il riscatto giallorosso. Segui su TMW la diretta testuale.

13.03 - Inizia la conferenza stampa

Quale posizione in campo preferisci?

"Ho parlato col mister sulla mia posizione. Che sia dentro o fuori, anche quinto, dopo posso aiutare la squadra. lo faccio. L'importante è prendere punti. Se posso aiutare la squadra lo faccio in qualsiasi posizione".

Qual è la tua situazione a Roma, pensi al tuo futuro?

"Io mi sono trovato subito bene, in famiglia. Mi sento bene qua. L'importante è giocare a calcio e giocare con la squadra. Quello che succederà nel futuro non dipenderà da me. Ho la testa a Roma per ora".

E' cambiato qualcosa con l'arrivo di Ranieri?

"L'aria non è mai cambiata: c'à determinazione e voglia di lavorare duro. Purtroppo c'è stata sfortuna e molte altre cose. Noi abbiamo dato sempre tutto ad ogni allenamento. Il ritorno del mister ci ha dato una spinta in più per provare ad andare in alto ed è quello che faremo fino alla fine della stagione".

Ci racconti com'è andato il percorso post rientro infortunio?

"E' stato un momento difficile. Io non ho avuto tanti infortuni quindi è stato un momento brutto della mia carriera. Ora l''importante è riportare la squadra dove deve essere. Il mio futuro? Spero di essere un protagonista e di aiutare la squadra".

13.18 - Finisce la conferenza