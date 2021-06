Salernitana, Coulibaly pilastro per la Serie A: più vicino l'accordo con l'Udinese

La Salernitana vuole confermare Mamadou Coulibaly, con Castori che lo considera uno dei pilastri in vista della Serie A. Arrivato in prestito dall'Udinese a gennaio, è previsto un riscatto da 2,5 milioni di euro e la possibilità per i bianconeri di effettuare un controriscatto. Il giocatore vorrebbe restare e per questo c'è ottimismo sulla possibilità che resti in Campania anche la prossima stagione. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.