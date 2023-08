Samardzic sarà dell'Inter entro fine settimana: tutti i dettagli dell'operazione

Manca solo la firma, che avverrà entro questa settimana, e poi Lazar Samardzic sarà un giocatore dell'Inter. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno blindato l'accordo con l'Udinese per il centrocampista, limando gli ultimi dettagli che mancavano tra le due società per definire l'affare. Si attende l'ufficialità, che arriverà dopo l'incontro tra il club di Viale della Liberazione e l'entourage del serbo, per confezionare anche l'intesa definitiva sull'ingaggio. A parole le parti sono in sintonia, con il 21enne che andrebbe a guadagnare uno stipendio non lontano dai 2 milioni di euro a stagione per 5 anni.

I dettagli. La cosa più importante è che è stata trovata la quadratura del cerchio tra Inter e Udinese: Samardzic arriverà a Milano in prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto nel 2024 fissato per altri 15, più altri 2 di bonus. I nerazzurri incasseranno 6 milioni di euro invece per Giovanni Fabbian, mantenendo inoltre anche una recompra che varrà nel 2025 fissata a 12 milioni di euro.