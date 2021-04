Samp, Quagliarella sul rinnovo: "Non mi ha chiamato nessuno, vado avanti per la mia strada"

Un gol e doppia cifra per Fabio Quagliarella nella sfida contro il Milan, questo il commento ai microfoni di Sky Sport del capitano della Sampdoria. "E' sempre una grande soddisfazione andare in doppia cifra, sono consapevole delle mie forze e cerco di sfruttare l'occasione quando capita. La palla è arrivata ed ho dato un mezzo sguardo per capire che potevo calciare subito, non era semplice ma è andata bene. Rinnovo? E' una domanda da fare al presidente, non mi ha chiamato nessuno e io vado avanti dritto per la mia strada. Il mister è un grandissimo e lo testimonia la sua carriera, il presidente sa quello che deve fare".