Sampdoria, Candreva: "Gol con dedica speciale. Vittoria voluta, non dobbiamo fare calcoli"

vedi letture

Dopo il successo casalingo contro il Torino, l'esterno della Sampdoria Antonio Candreva ha parlato ai canali ufficiali della società: "Complimenti alla squadra, è stata una vittoria voluta. Ci tenevamo molto a riscattarci dopo la partita di Bologna e ci siamo riusciti. Siamo stati concentrati e in partita fino al recupero. Una grande prova di carattere da parte nostra, di tutta la squadra: sempre attenta e orgogliosa. Non dobbiamo fare calcoli, anche perché non sempre tornano come uno vorrebbe. Ora ci godiamo questa vittoria, poi pensiamo partita dopo partita. Questo gol ha una dedica speciale: è per mia nonna, che è scomparsa; ma è anche un po’ per tutti noi".