Sampdoria, Gabbiadini: "Abbiamo chiuso in bellezza, ci tenevamo tanto sia noi che il mister"

L'attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini ha commentato ai canali ufficiali della società il successo casalingo contro il Parma: "Abbiamo chiuso in bellezza, ci tenevamo tanto sia noi che il mister. Sapevamo quanto era importante per lui e gli abbiamo fatto un regalo. Ho trovato il gol, che fa sempre piacere, specie ad un attaccante. Ma l’importante era vincere e terminare la stagione come volevamo. Abbiamo fatto tanto, forse il massimo. In un campionato difficile ci siamo comportanti bene, mentre tante squadre sono rimaste fino all’ultimo nella lotta salvezza. Noi invece abbiamo ottenuto 52 punti. Ora un po’ di vacanze e poi si torna, più carichi di prima".