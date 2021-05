Sampdoria, rebus Keita Balde tra futuro e ingaggio troppo elevato. La posizione di Ranieri

Keita Balde sì o Keita Balde no? Nel mercato della Sampdoria c'è soprattutto questo dubbio: riscattare o no il talento senegalese dal Monaco per 10 milioni. È un dubbio anche per Ranieri - sottolinea Il Secolo XIX - che molto probabilmente nelle prossime 4 partite, quelle che mancano alla fine del campionato, proverà a buttarlo nella mischia con più continuità per poi fare un bilancio a fine maggio. A oggi, considerati i soli 5 gol in campionato e il maggior numero di subentri (12) piuttosto che le partite da titolare (10), la società è dubbiosa tendente al "no", ma c'è da dire che il borsino di Balde cambia di settimana in settimana

Ostacolo - Il problema non è tanto il riscatto dal Monaco a 10 milioni, il vero punto è l'ingaggio, che oggi sfiora i 3 milioni (pagati per metà dal Monaco, con cui l'attaccante ha contratto fino a giugno 2022) ed è fuori dai parametri blucerchiati. Tradotto: dovrebbe abbassarsi l'ingaggio. E comunque ora c'è un altro problema: Ranieri lo ha voluto ma che giudizio dà della sua stagione? Ne è soddisfatto al punto da farlo riscattare, visto che ormai il tecnico sembra vicino al rinnovo?