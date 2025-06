Keita: "Ero d'accordo con la Juventus, ma la Lazio non volle cedermi proprio a loro"

Keita Balde, attaccante oggi al Monza, in un'intervista a El After ha raccontato della trattativa saltata con la Juventus nel 2017: "Ero d'accordo con la Juve, su tutto. Mancava - le sue parole riportate da Lalaziosiamonoi.it - solo il via libera della Lazio. La Juve aveva Pogba, Tevez, Morata e altri. Avevo concordato un contratto di cinque anni. Mi dicevo che se avessi lasciato la Lazio, sarebbe stato solo per andare alla Juventus. La Juve aveva provato di tutto. Ci abbiamo provato su tutti i fronti. Ma tra Juve e Lazio era una guerra, come tra Barcellona e Real Madrid. A un certo punto (2011), la Lazio ha venduto Stephan Lichtsteiner alla Juventus e la dirigenza ha poi detto che non avrebbe mai più venduto un giocatore alla Juve. Erano stufi che la Juve vincesse tutto e avesse i giocatori migliori".

Keita si è soffermato anche sugli allenatori che ha avuto in Italia, a cominciare da Stefano Pioli: "Mi ha tolto un po’ di libertà, mi chiedeva di marcare e difendere senza palla. Su alcune cose non ci capivamo mentre in altre si, ma è un allenatore top che capisce molto di calcio, una persona molto preparata".

Due battute anche su Simone Inzaghi: “Per me è stato un fratello maggiore, mi ha insegnato tantissimo. Mi ha dato responsabilità e la scelta ha pagato. Era l’anno in cui volevo andarmene, ma io comunque continuavo a segnare e fare assist”.