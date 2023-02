Sampdoria, Stankovic: "Credo nel lavoro, impariamo dagli errori. I gol arriveranno"

Dejan Stankovic, tecnico della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Sky dopo il pari con l'Inter: "È stata una partita molto bella è intensa. Mi è dispiaciuto non parlare dopo la gara con il Monza, mi pento di non aver parlato per fare i complimenti ai ragazzi. Il momento non è facile, noi vogliamo lottare fino alla fine. Faccio i complimenti a Inzaghi, ha una squadra davvero forte".

Avete avuto in campo la sensazione di poter vincere la partita?

"Abbiamo provato a mettere in difficoltà l'Inter, a volte abbiamo fatto un po' di confusione con la palla. Abbiamo avuto le nostre occasioni, anche l'Inter ne ha avute alcune e siamo stati fortunati. Quando dai tutto, la fortuna può anche girare. Io credo nel lavoro e nell'orgoglio, è questo il nostro punto forte".

Cosa manca per fare un filotto utile di risultati?

"Non dobbiamo guardare indietro, ma impariamo dagli errori. Crediamo nel nostro lavoro, dobbiamo fare i conti anche con infortunati e squalificati. Sono stati bravi tutti, voglio fare i complimenti ai ragazzi. Dobbiamo riposarci ora, perché sabato ci aspetta una gara bella e tosta".

Avete messo in difficoltà l'Inter dopo un avvio arrembante dei nerazzurri

"Volevamo uscire alti e pressare, prendendo un rischio calcolato. L'Inter è brava in qualsiasi cosa, giocano a memoria, i centrocampisti fanno strappi da paura quando prendono palla. La partita ti porta ad essere più compatti, ma quando potevamo volevo la squadra alta per rubare la palla. Sono davvero orgoglioso della squadra".

Perché le difficoltà nel trovare il gol?

"Non lo so, ce la stiamo mettendo tutta. Sto cercando di mettere in campo una squadra equilibrata, oggi c'erano quattro giocatori offensivi, cerchiamo di essere più pericolosi in avanti. Non dobbiamo abbatterci, il gol arriverà. Tutti parlano di un miracolo in caso di salvezza. Ok, che miracolo sia allora".

Il punto di stasera e quello di Monza hanno un peso diverso"

"Sono pesi diversi, ma come in ogni cosa della vita serve equilibrio. A Monza potevamo portare a casa i tre punti, il pareggio di questa sera c'è dà continuità, soprattutto perché è arrivato contro una squadra fortissima come l'Inter".