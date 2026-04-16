Venezia, si rinsalda l'asse con l'Inter: in cambio del ritorno di Stankovic, può arrivare Diouf

In casa Inter si torna a parlare di un addio per Andy Diouf, attuale centrocampista nerazzurro arrivato in rosa nell’estate del 2025 con un contratto fino al 2030 ma che è sempre rimasto una seconda scelta per Chivu e che potrebbe esserlo anche nella mezza rivoluzione estiva che attende i nerazzurri.

Possibile maxi operazione con il Sassuolo, ma non è l'unica pista

Nell'attuale stagione ha giocato solamente 14 partite, quasi sempre come sostituto, e non ha avuto la possibilità di accumulare minuti in serie A che potrebbero invece farlo crescere a livello di competitività. Per questa ragione, la società nerazzurra starebbe pensando a un possibile prestito per il giocatore. Si è parlato spesso di un possibile trasferimento al Sassuolo, sottolinea l'Interista, club da sempre vicino ai nerazzurri anche grazie agli ottimi rapporti tra Marotta e Carnevali. Si ipotizza una maxi-operazione coi neroverdi, che possa coinvolgere anche i nomi di Ismael Koné e Muharemovic.

Si parla anche di Venezia, che ha in rosa l'ex Stankovic

C’è un’altra squadra però che sembra essere interessata al giocatore: il Venezia. Il club, attualmente in serie B ma ormai ad un passo dalla promozione, andrà a caccia di rinforzi pesanti in estate. Il centrocampista nerazzurro potrebbe trasferirsi in Laguna e creare anche un vero e proprio asse, utile anche riportare tra i pali Filip Stankovic come secondo portiere, alle spalle di Vicario.