Sampdoria, tutti pazzi per Damsgaard: per 30 milioni il talento danese può partire

Tutti su Damsgaard. In Premier, in Bundesliga, in Serie A si parla solo del talentino della Samp che ha stupito tutto all'Europeo con la sua Danimarca. Per Ferrero è incedibile, ma in questo momento di crisi legato al Covid, difficilmente il Viperetta resisterà ad offerte importanti. Dopo l'exploit all'Europeo è lecito attendersi almeno 28-30 milioni di valore, soprattutto nel caso di club esteri con più disponibilità economica, in particolare della Premier. Lo riporta Il Secolo XIX