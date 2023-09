Sanabria aveva detto sì al Milan, poi Juric lo ha bloccato: ora le gerarchie al Toro sono chiare

Antonio Sanabria era vicino al Milan dopo l'arrivo di Duvan Zapata, ma Ivan Juric lo ha bloccato e il paraguaiano è rimasto al Torino dopo il suo sì ai rossoneri, con la squadra che indubbiamente si è rinforzata, ma anche con gerarchie scontate: la prima scelta è l'ex Atalanta, poi c'è il classe '96 e infine il giovane Pellegri. Tre candidature per un posto solo, dato che finora si va avanti con un solo centravanti.

Sanabria se vuole avere spazio e considerazione, deve tornare a fare ciò che faceva prima dello scorso gennaio, quando sono cominciate le grandi manovre per trasformarlo in un attaccante puro. L'idea di far coesistere lui e Zapata esiste, però l'ex Genoa non deve più interpretare il ruolo di centravanti, bensì risultare più mobile e d'appoggio al colombiano. A riportarlo è La Stampa.