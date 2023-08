Sanchez torna all'Inter, i dettagli del contratto: il cileno firmerà un biennale

Con Joaquin Correa diretto verso Marsiglia, in casa Inter è già pronto il sostituto: Alexis Sanchez. Il Nino Maravilla, che solo un anno fa aveva lasciato i nerazzurri per approdare proprio al Marsiglia, ora è pronto a fare ritorno all'Inter, dopo essersi svincolato dal club francese. Il cileno torna a vestire la maglia del club di Viale della Liberazione dodici mesi più tardi e a cifre più contenute, come riporta Repubblica.

Sanchez firmerà con l'Inter un contratto biennale da tre milioni circa a stagione, di gran lunga inferiori al vecchio contratto che lo legava ai nerazzurri. Nella prima parentesi all'Inter, il cileno guadagnava quasi il doppio ma per tornare ha deciso di decurtarsi lo stipendio.