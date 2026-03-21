LaLiga, Alexis Sanchez stecca: 2-0 dal Valencia, zona retrocessione in vista per il Siviglia
Una sterzata potente verso la salvezza per il Valencia, che ha espugnato il Ramon Sanchez-Pizjuan e steso il Siviglia per 2-0, in occasione della 29^ giornata di LaLiga.
Senza nemmeno dover premere sull'acceleratore, ha aspettato gli errori dell'ex Inter e Udinese Alexis Sanchez (in campo da titolare e negativo) e compagni per punirli con due gol. La squadra di Matias Almeyda così è finita per cadere 2-0 in casa, ritrovandosi ad appena tre punti di distanza dalla pericolosissima zona retrocessione. Boccata d'ossigeno vitale per il Valencia, balzato all'undicesimo posto con 35 punti con questo successo.
LaLiga, il programma completo
Venerdì 20 marzo
Villarreal - Real Sociedad 3-1
Sabato 21 marzo
Elche - Maiorca 2-1
Espanyol - Getafe 1-2
Levante - Real Oviedo 4-2
Osasuna - Girona 1-0
Siviglia - Valencia
Domenica 22 marzo
Barcellona - Rayo Vallecano
Celta Vigo - Alaves
Athletic Club - Betis
Real Madrid - Atletico Madrid
La classifica de LaLiga
1. Barcellona 70 punti (28 gare giocate)
2. Real Madrid 66 (28)
3. Villarreal 58 (29)
4. Atletico Madrid 57 (28)
5. Betis Siviglia 44 (28)
6. Celta Vigo 41 (28)
7. Real Sociedad 38
8. Getafe 38 (29)
9. Osasuna 37 (29)
10. Espanyol 37 (29)
11. Valencia 35 (29)
12. Athletic Bilbao 35 (28)
13. Girona 34 (29)
14. Rayo Vallecano 32 (28)
15. Siviglia 31 (29)
16. Elche 29 (29)
17. Alaves 28 (28)
18. Maiorca 28 (29)
19. Levante 26 (29)
20. Oviedo 21 (29)
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