I campioni sono così, gol salvezza per Alexis Sanchez al Siviglia: "Alle finali sono abituato"

Un gol di Alexis Sanchez dopo 50 minuti permette al Siviglia di battere la Real Sociedad e di scavalcare l'Alaves al terzultimo posto in classifica nella Liga. Al momento il Siviglia sarebbe salvo, ma è soltanto ad un punto di distacco dai rivali, dunque la salvezza andrà guadagnata punto a punto da qui a fine stagione.

Intanto l'ex Inter si è ritrovato nel momento più importante, trovando il quarto gol personale in campionato, che gli mancava dall'1 marzo. Un'altra partita importante nella propria carriera nella quale è riuscito a mettere la firma dunque, come lui stesso ha poi sottolineato a fine partita, un po' come fatto in quella famosa Supercoppa Italiana vinta dall'Inter contro la Juventus nel 2022 (quando disse la frase "hey amico, i campioni sono così").

Queste le parole di Sanchez: "Credo di aver sempre dovuto giocare finali e situazioni simili nella mia vita, sono abituato. Questo mi aiuta perché voglio sempre vincere. Il supporto dei tifosi è stato incredibile. I miei compagni di squadra danno il massimo ogni giorno. Sto affrontando la situazione con più calma perché penso che questa calma ci aiuterà a vincere la prossima partita".

Poi ha raccontato: "Sono uscito dalla trappola del fuorigioco e ho trovato lo spazio. Ho calciato con il cuore. Mi hanno dato una gomitata perché sono un po' più basso. Mi gira un po' la testa. Penso che abbiamo un gruppo forte. Dobbiamo restare uniti come una famiglia. Ognuno deve dare il massimo".