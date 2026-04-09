Sarri alla Fiorentina in caso di addio alla Lazio? Il CorSport: "Maurizio a Firenze penserebbe"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport dedica un approfondimento a mister Maurizio Sarri. Non è stata una stagione semplice per il tecnico biancoceleste, che si è "immolato" per la Lazio e per i laziali, riuscendo a ridare un senso a un'annata partita male e proseguita peggio.

Il prossimo ostacolo si chiama Fiorentina, nella sfida di lunedì 13 aprile al Franchi, in uno stadio e in una città che gli hanno dimostrato grande affetto quando in ballo c'era la scelta di un nuovo allenatore per sostituire Raffaele Palladino. "Ringrazio il popolo viola. Sapere che hanno attaccato le mie foto per Firenze è una cosa bellissima e sarò sempre riconoscente", dichiarò Mau tempo fa, ammettendo di aver ricevuto una chiamata dal club di Commisso, ma soltanto dopo che lui stesso aveva già chiuso un accordo con la Lazio.

Al termine del suddetto articolo, tuttavia, c'è un'apertura importante (o meglio, una ri-apertura) in vista della prossima estate: "Mau, se finisse la storia bis con la Lazio, a Firenze penserebbe", scrive il quotidiano. Il casting per il dopo-Vanoli si è appena aperto e Sarri fa sicuramente parte della lista dei candidati.