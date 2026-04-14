Sarri amette: "Pace con Paratici? Rapporti tesi alla Juve, ma le sue parole fanno piacere"

Nel corso della conferenza stampa che ha seguito la sfida persa dalla sua Lazio contro la Fiorentina il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri, ha parlato del rapporto con il direttore sportivo dei viola, Fabio Paratici. Con lui ha condiviso l'esperienza alla Juventus, con rapporti non sempre idilliaci.

Queste le parole di Sarri ai giornalisti, con l'ammissione che i rapporti con il dirigente non fossero sempre stati ottimali, ma anche l'apprezzamento per le parole di stima da parte di Paratici: "Negli ultimi tempi i rapporti erano più tesi (alla Juventus, n.d.r.) ma mi fanno piacere le sue parole. Quello scudetto fu sottovalutato perché si pensava che fosse dovuto e invece quella era una squadra a fine ciclo".

Prima della gara lo stesso Paratici aveva detto, ai microfoni di DAZN: "Sarri? Non l'ho incrociato, ma lo vedrò volentieri. Tengo a sottolineare, come ho già detto in settimana, che Sarri è stato con noi un anno alla Juventus e tutti ne hanno parlato come un passaggio non positivo. Ho già ricordato che invece abbiamo vinto uno scudetto, abbiamo perso una finale di Coppa Italia ai rigori e una finale di Supercoppa. Il suo bilancio alla Juventus è stato eccezionale".

Leggi qui le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa.