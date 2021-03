Sassuolo, Caputo: "Del Piero un mito, oggi ammiro Immobile. Europeo? Ci penso..."

"Sono cresciuto sui campi in terra battuta, e forse a guardarmi viene voglia di credere nei sogni".

Già, perché Francesco Caputo in Serie A è arrivato a 30 anni, come ha ricordato nella lunga intervista rilasciata a La Repubblica. Tardi, ma l'attaccante del Sassuolo è l'unico che sta battendo i record che ogni anno riesce a stabilire: "Sono del parere che i numeri dicano la verità, e sei i numeri dicono che sono tra i migliori qualcosa di vero ci sarà. Ma il più delle volte queste statistiche me le fanno notare gli altri. Tanto se ti focalizzi troppo su un obiettivo poi le cose non ti vengono. Bisogna prenderla così come viene, allenarsi bene e dare il massimo. Se penso all'Europeo? Non posso dire di no".

E a proposito di Nazionale: "Tutti sanno che impazzivo per Del Piero e che abbiamo in ballo una mitica cena che per colpa della pandemia non abbiamo ancora fatto. Oggi ammiro molto Immobile. E poi è italiano, e io sto sempre con gli italiani".