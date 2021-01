Sassuolo, Caputo vede rosso contro la Juve: tre gol e due assist, è la sua vittima preferita

Domani sera allo Stadium, la Juventus ospiterà il Sassuolo. Roberto De Zerbi non potrà contare sull'infortunio Berardi ma avrà a disposizione Francesco Caputo, che quando vede la maglia bianconera della Juventus si esalta e non poco. L'attaccante azzurro infatti ha preso parte a cinque gol in quattro sfide di Serie A contro la Juventus. con tre gol e due assist e contro nessuna squadra ha fatto meglio in tutta la Serie A.