Sassuolo, Carnevali: "La Juve voleva Scamacca in prestito, formula che a noi non piace"

vedi letture

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, parla ai microfoni di Sky dell'ultimo arrivo invernale per i neroverdi, il difensore colombiano Yeferson Paz: "E' un giocatore che visionavamo da un po' di tempo, sembrava che la cosa sfumasse e ci eravamo quasi rassegnati, ma nelle ultime ore si è un po' ripresa la trattativa e l'abbiamo definita all'ultimo. E' un esterno di grande velocità, per noi è un acquisto importante".

Caso Scamacca: è il momento di dire tutta la verità.

"La verità l'abbiamo sempre detta: per noi è un ragazzo di grande prospettiva, importante, giovane e italiano. La scelta strategica è stata di darlo al Genoa, poi sono arrivate tante richieste e abbiamo parlato anche con la Juve, che lo voleva in prestito. Per noi però le cessioni sono a titolo definitivo, poi abbiamo parlato col Parma che è una società amica con cui si poteva fare un certo tipo di discorso, ma per noi era una scelta secondaria, perché se non fosse rimasto a Genova l'avremmo preso noi".

Cosa possono portare gli americani al nostro calcio?

"Possono portarci tanto, le proprietà che ci sono in Serie A sono sane e serie, una cosa che a noi manca. C'è tanto entusiasmo e voglia di investire, serve un supporto anche da parte nostro nella realizzazione degli stadi per dare una mano al nostro sport".