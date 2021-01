Sassuolo, con Berardi ko si torna sul mercato: idea Falco, Radonjic l'alternativa

vedi letture

Con l'infortunio di Domenico Berardi, il Sassuolo è pronto a tornare sul mercato. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, l'ultima idea porta a Filippo Falco del Lecce, per il qualche c'è solo da accendere la clausola rescissoria da 1,5 milioni. L’alternativa è Nemanja Radonjic del Marsiglia, che potrebbe diventare operazione da tenere in caldo in vista dell’estate.